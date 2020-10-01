تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة للفنان اللبناني ​وديع الشيخ​، ظهر فيها من جلسة خاصة، عاري الصدر.

وكان لافتاً للمتابعين الوشم الذي رسمه على صدره بإسم “فرح”، والذي يعود إلى زوجته.

وكان وصل الفنان المصري حسن شاكوش الثلاثاء الى لبنان، وفور وصوله رحّب به الشيخ على طريقته، اذ أعلن بمقطع فيديو جمعه بشاكوش ومتعهد الحفلات أحمد صولي عن الحفل الذي سيجمعهم برفقة الفنان المصري عمر كمال ايضا، وذلك في أوتيل بيبلوس بالاس في جبيل، يوم الخميس 1 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، وأيضاً في 3 تشرين الأول في مدينة صور، ووعدا الجمهور بأقوى الحفلات.





