أصدر ورثة الفنان الراحل ” عبد الحليم حافظ ” بيانا صحفيا لهم أعلنوا من خلاله عن رفضهم قيام إحدى شركات تنظيم الحفلات بإقامة حفل للعندليب بطريقة الهولوغرام في مطلع شهر إبريل المقبل داخل قصر البارون دون الحصول على تصريح منهم معتبرين ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية مهددين باللجوء إلى القضاء .

فجاء في نص البيان : ” في ظل جهود مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية إلا أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية يتم بمنتهى الاستفزاز .. فقد أعلنت إحدى الشركات عن تنظيم إحتفالية هولوغرام لعبد الحليم حافظ في بداية أبريل المقبل وهذا الأمر يعد انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية ” .

وتابع : ” والمريب في الأمر أن تنظيم الحفل في قصر البارون دون الحصول على تصريح من الورثة سواء عن إستغلال الصورة والتجسيد بالهولوغرام وحقوق الأغاني التي لم يتنازل العندليب عن حقوقها إلى جهة حتى الشركة التي أسسها العندليب والعملاق موسيقار الأجيال كانت فقط تدير أغانيهم بعائد سنوي ولا تمتلك الأغاني التي تعد حق أصيل للورثة وبعضها لكيانات بالدولة مثل الإذاعة المصرية ” .

وأضاف : ” فكيف يتم هذا الإعلان دون أن يكون هناك أي تصاريح سواء لاستغلال حقوق الأغاني أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين .. لقد سعدنا جميعا لحسم قضية أم كلثوم من الاعتداء على حقوقها وكان حفل هولوغرام أم كلثوم بقصر عابدين بمثابة بارقة أمل لانتصار حقوق الملكية الفكرية وأنه ليس هناك من يرعى القراصنة ” .

واستكمل البيان :” ومن أجل ذلك تحالف ورثة العندليب مع الكيانات الوطنية التي نظمت إحتفالية قصر عابدين لتكون هي التي لها حقوق تنظيم إحتفاليات هولوغرام عبد الحليم بمصر والدول العربية وأنهم حصلوا على الحقوق بشكل شرعي من الورثة لإستخدام الصورة والإسم والأغاني .. التقنية والتنظيم المشرف وقتها جعلتنا نثق فيها كما وثقت فيها الدولة وخرجت بشكل لائق في نوفمبر الماضي من قصر عابدين إحدى رموز حماية الحقوق في مصر ” .

واختتم : ” ونظرا لظروف كوفيد 19 سوف تنطلق الاحتفاليات الرسمية بعد رمضان المبارك .. وإذ كنا نستنكر إعلان يدعو إلي القرصنة علي حقوقنا فإنه للأسف الشديد يقترن الإعلان بإسم قصر البارون فإن ذلك يعد قرصنة يجب أن يتم التصدي لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة ” .