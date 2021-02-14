شاركت الراقصة الروسية إيكاترينا أندرفي،، المقيمة في مصر والشهيرة باسم جوهرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها بمقطع فيديو يرصد اجواء احتفالها بعيد الحب من احد الفنادق في القاهرة.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، سرير مزين بقلب كبير من ورق الورد فيما كانت جوهرة تقف في الشرفة مرتدية روب الحمام وتشرب قهوتها.

وعلقت جوهرة على الفيديو مهنأة حبيبها بهذه المناسبة قائلة “كيف استيقظتم هذا الصباح؟ انه عيد العشاق حبيبي وانا أحبك حقا.. انت تستحق كل يوم ان يكون عيد الحب”.

يذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية كانت قد حررت محضراً ضدجوهرة بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتدائها بدلة غير قانونية، وآخر في نفس الحفل ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش، بتهمة الغناء بدون ترخيص، قالت الراقصة الروسية في أول تصريح لها بعد تحرير المحضر بأنها تعمل بتصاريح من نقابة المهن التمثيلية وتصاريحها سليمة، وتجددها في وقتها، ولا تفعل شيئا خطأ.

وأكدت أنها تحترم القواعد والقوانين، وترقص ببدل قانونية، ولا تفعل شيئا خطأ كي لا تؤذى مشاعر المشاهدين في المنازل، مشيرة إلى أنها تعرف عادات وتقاليد المصريين وتحترمها ولا تتخطاها، وحريصة كل الحرص على عدم اختراق القوانين الخاصة بمصر؛ لأنها من المحبين لها وشعبها.

ونوهت جوهرة، إلى أنه يوجد بالفعل عدد من الراقصات اللاتي يرقصن بملابس غير لائقة، وأحيانا بدون ملابس أصلاً، وتظهر أجزاءً غير قانونية، ولكنها تحترم جمهورها وتقدره.