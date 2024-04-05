نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها على تطبيق إنستجرام.

وبدا في تلك الصورة شقيق كارلا “روي حداد”، وعلقت عليها بالقول: “اخي يتصل بي أثناء تواجدي على المسرح”.

شقيق كارلا حداد

ولاحظ جمهور الإعلامية وعدد كبير من المتابعين الشبه الواضح بينها وبين شقيقها، حيث لديهما نفس لون العيون الزرقاء والشعر الفاتح وملامح الوجه الأوروبية،

كما أشار الجمهور في تعليقاتهم على أي يصورة تشهد ظهور شقيقها معها،إلى وسامة شقيقها وجاذبيّته.

يُشار إلى ان شقيق كارلا يعيش في كندا ويزور لبنان باستمرار. ودائما ما يتم الحديث عن وسامته وعن شبهه بكارلا.

معلومات عن الإعلامية كارلا حداد

وما قد لا يعرفه الجمهور عن كارلا حداد، أنها متعددة المواهب والمجالات، وبدأت مشوارها في سن صغيرة حينما كانت في الـ 17 من عمرها، واحترفت في ذلك الوقت مجال عروض الأزياء وتقديم الإعلانات التلفزيونية، وبرزت كوجه مميز على الشاشة في هذه الأعمال، بالإضافة إلى ظهورها كموديل في عدة كليبات غنائية في تلك الفترة، قبل أن تدخل عالم التقديم والإذاعة من خلال انضمامها إلى قناة “lbc” في نهاية التسعينيات، وشاركت في تقديم النشرات الإخبارية.

وقدمت كارلا حداد في تلك الفترة قدراتها في تقديم المحتويات الفكاهية والساخرة لأول مرة من خلال مشاركتها في برنامج “منع في لبنان”، وذلك قبل أن تقدم أول برنامج بشكل منفرد لها في “كارلا لالا”، وهو برنامج فني كان من إعداد الإعلامي الكبير طوني خليفة.

وتوالت بعده البرامج التي قدمتها كارلا حداد، ومنها برنامج “يا ليل يا عين” الذي قدمته في عام 2006 وهو برنامج غنائي وموسيقي، ومن أشهر برامجها أيضاً برنامج “حلوة ومرة” بعام 2010، وكذلك برنامج “الرقص مع النجوم” الذي قدمته على قناة mbc في عام 2013، ويعتبر من المحطات الفارقة في مسيرتها بعدما استمرت في تقديمه لمدة موسمين.

وقدمت أيضاً الإعلامية كارلا حداد عدة تجارب إعلامية متنوعة ما بين البرامج الترفيهية والكوميدية والموسيقية وبرامج المسابقات واكتشاف المواهب وغيرها، ومن أبرز تجاربها في المسابقات تقديم برنامج اكتشاف المواهب “نجم الكوميديا” في عام 2018، بالإضافة إلى برنامج “نجوم بلا حدود”، وتقدم كارلا حداد حالياً برنامج فني استعراضي بعنوان “المسرح”، والذي يهدف إلى استرجاع ذكريات عمالقة الغناء والمسرح وتكريمهم من خلال لوحات غنائية استعراضية على المسرح، ومن المتوقع أن تستمر كارلا حداد في تقديمه بعد تجربتها في برنامج “رامز نيفر إند” في موسم رمضان 2023.

أدوار متعددة لكارلا حداد

وتمتلك الإعلامية كارلا حداد مواهب متعددة وقدرات متنوعة، فهي درست الإعلام والصحافة وعملت في مجال التقديم التلفزيوني في أنواع برامج مختلفة، بالإضافة إلى عملها السابق في عروض الأزياء والظهور بالإعلانات والكليبات، وخاضت أيضاً تجربة التمثيل من قبل في تجارب محدودة، ومن أبرزها في ست كوم “ممنوعا” في عام 2002، بالإضافة إلى مسلسل “خطايا صغيرة” في عام 2005، وفاجأت الجمهور في التجربتين بموهبتها الكبيرة في التمثيل، قبل أن تذكر الجمهور مرة أخرى بقدراتها في التمثيل من خلال تجربتها في برنامج “رامز نيفر إند”، حيث قدمت نوع آخر من التمثيل بتقمص شخصية المذيعة في برنامج مقالب من أجل استدراج الضيوف إلى المقلب.

كارلا حداد والزواج

وتزوجت كارلا حداد للمرة الثانية في حياتها في مطلع عام 2020 من وائل قسيس، وذلك بعد تجربة زواج أولى لها من الإعلامي طوني أبو جودة، والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة “ليا”، وتحظى علاقتها بابنتها باهتمام كبير من الجمهور والمتابعين، وحصلت مؤخراً كارلا حداد على لقب الأم المثالية بسبب طريقة تربيتها لابنتها وقدرتها على التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية، وكذلك لتقديمها نموذج مثالي في علاقتها مع طليقها وانفصالهما بشكل حضاري، وخوضها تجربة الزواج مجدداً بعد ذلك، حيث تشغل الجمهور أيضاً برومانسيتها مع زوجها.

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