وصفوه بـ “المقرف والغريب”… نادين نسيب نجيم تثير الجدل بعد نشر هذا الفيديو!

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو عبر حسابها على انستغرام فيديو طريف قالت انه يعجب اولادها.

وجاء في الفيديو الذي نشرته نادين نسيب نجيم طبق طعام يحوي حلوى على شكل حيوان الخنزير، يتم ضربه من الخلف ، وتم تركيب صوت ضرب على الفيديو ، وعلقت على الفيديو :” ولادي كتير بحبوا هل فيديووصرحة معن حق أنه فوق ما رح يتاكل أكل قتلة كمان”.

غير ان الفيديو اثار الجدل بين متابعي نادين نسيب نجيم حيث انهالت التعليقات على الفيديو الذي وصفه كثيرون بالمقرف، والغريب بينماجاءت تعليقات أخرى لتقول إن الفيديو ذكرهم بالأفلام الإباحية السادية ، من حيث الأصوات التي ركبت عليه، واعترض البعض الآخر على كون الحلوى صنعت على شكل خنزير.

ومن جهة أخرى ، أحب معجبون آخرون الفيديو ، وانتقدوا التعليقات الساخرة ، ووصفوها بالجهل.

من جهتها ردت نادين نسيب نجيم على التعليقات السلبية على الفيديو عبر تدوينة قالت فيها: “ان تكون صادق مع نفسك افضل من تكون كاذبا لتنال اعجاب الاخرين”.

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم ، من أب لبناني مسيحي ، وأم تونسية مسلمة ، وهي تعتنق ديانة والدها ، ومتزوجة من المهندس هادي الأسمر ولها طفلين هما هافن 2013 و جيوفاني 2014 .