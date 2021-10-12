عادت عارضة الازياء والفاشينيستا السعودية مودل روز لتصدر الحديث واثارة الجدل من جديد بعد مشاركتها لفيديو راقص عبر حسابها في انستقرام حيث يتابعها الملايين.

فقد نشرت ​مودل روز​ مجموعة من مقاطع الفيديو لها ظهرت فيها وهي ترقص على أنغام إحدى الاغاني الأجنبية.

وصدمت روز المتابعين ليس فقط بحركاتها المثيرة بل أيضاً بإطلالتها الفاضحة، فقط ظهرت بفستان أسود طويل مع شق كشف عن ساقها كاملة، كما كشف الفستان عن بطنها وصدرها بدى واضحاً،

واعتبر الجمهور أن مودل روز بالغت كثيرا في جرئتها بهذا الفيديو وأنها تتخطى الخطوط الحمراء.

وكانت قد شاركت مودل روز الجمهور مجموعة صور لها خلال توجهها برحلة إلى نيويورك. وظهرت روز بإطلالة جريئة جداً، إذ إرتدت Hot Short قصير جداً باللون الأبيض مع crop top باللون نفسه ونسقت معهم قميص مخطط بأكثر من لون وصدمت المتابعين بلباسها الذي اعتبروه كاشف عن جسمها كله.