تصدر كل من ليلي وملك أحمد زاهر قوائم البحث عبر مواقع التواصل الاجمتاعي وذلك بعد أن ظهرا علي السجادة الحمراء خلال فاعليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدموا وصلة رقص سويا أمام الكاميرات وظهروا بشكل عفوي أظهر طفولتهم .

ولفتن بنات الفنان أحمد زاهر الجميلات الأنظار بفساتينهن التي كانت تشبه إلي حد كبير إطلالات نجمات الزمن الجميل خاصة السندريلا سعاد حسنى. حيث أرتدت ليلي أحمد زاهر فستان باللون الأسود المرصع، كما أرتدت شقيقتها “ملك” فستان باللون الأزرق وأسدلت شعرها بنعومه، وأعتمدت كلاهما علي المكياج الهادئ.

يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، والمقام علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.

واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

وعلي الصعيد الفنى، أعلنت ملك أحمد زاهر خلال الفترة الماضية عن عودتها مرة اخري للتمثيل مجددا من خلال “مسلسل لؤلؤ” الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وسلوي عثمان ومحمد الشرنوبي وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما، والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولي لمي عمر.

أما الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بـ “مسلسل الفتوة” مع الفنان ياسر جلال وأحمد خليل وانعام سالوسة ورياض الخولي ومي عمر وأحمد خالد صالح واحمد صلاح حسني وهنادي مهني وعايدة رياض ومها نصار ومن إخراج حسين المنباوي، وحققت نجاحا كبيرا للغاية من خلال مشاركتها في هذا العمل وكان سببا في ترشيحها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية .