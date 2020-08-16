حرصت بسمة بوسيل على تهنئة زوجها الفنان المصري تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام .

فقد شاركت بسمة بوسيل متابعيها بصورة تجمعهما بتامر حسني ظهرا فيها وهما يرتديان نفس التيشرت الذى تميز بوجود صورة وجه تامر عليه وعلقت عليها بكتابة : “كل سنة وانت حبيبي”.

بدوره سارع تامر حسني الى الرد على تهنئة بسمة بوسيل له بتغليق غزلي قال فيه: “كل يوم وانتي حبيبتي و روحي و عمري “.

كما وجه تامر حسني رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الأحد 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستوري حيث كتب: “كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري” ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: “طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم”.