أثارت الفنانة السعودية وعد الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو قصير بإطلالة جريئة أثناء اسمتاعها بأشعة الشمس خلال رحلة بحرية بأحد اليخوت.

وظهرت وعد، في الفيديو، على متن اليخت بـ مايوه وارتدت فوقه غطاء أو كوفر، إلا ان ذلك لم يمنعها من تلقي هجوم شديد من الجمهور الذي وصف إطلالتها بـالجريئة فيها وأنه كان يمكنها الاستمتاع من دون نشر مثل هذه الصور.

وكانت وعد نفسها قد هاجمت، مؤخرا، المحجبات اللواتي يظهرن بثياب غير ملائمة قائلة “سؤال يمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟” وأضافت أن الفتيات يرقصن ويتمايلن وهن يرتدين بناطيل ضيقة وفوقها الحجاب والعباءة مما يجعل مفاتنهن تنكشف للجميع!