كشفت الفنانة السعودية، وعد عن اكتشافها مقلب برنامج “رامز عقله طار”، من تقديم الفنان المصري، رامز جلال، والذي عرض خلال شهر رمضان.

وشاركت وعد مقطع عبر حسابها على موقع “إنستغرام” قالت فيه أنها شكت في تدبير فريق برنامج “رامز عقله طار” مقلبا لها، وذلك عندما حاولوا إقناعها بشتى الطرق للدخول في الكبسولة المعلقة، ومنها أنهم أخبروها أنهم سيتركون بابها مفتوحا لكي تطمئن، لكنها لم تقتنع بكلامهم.

وأكدت السعودية وعد في مقطع مصور آخر لها أنها الوحيدة التي تمكنت من فضح رامز جلال وبرنامجه للمقالب، وأنه لم يقدر أحد عليه سواها، ووصفته بأنه “مجرم رسمي وليس مجنون رسمي”.

وكانت قد ذكرت تقارير مصرية أن برنامج المقالب “رامز عقله طار”،حذف حلقة كاملة من حلقاته، والتي كان ضحيتها المطربة السعودية، وعد.

وقال أحد المقربون من البرنامج لموقع “فيتو” أنهم قاموا بحذف الحلقة كاملة، التي كان من المقرر أن يكون ترتيبها الـ29.

وأضاف المصدر أن حلقة الفنانة وعد تم تصويرها قبل حلول شهر رمضان بأسبوع واحد.