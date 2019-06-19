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” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها

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نشرت المطربة السعودية وعد عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع والدتها الراحلة .. وكتبت معلقة عليها : ” حبيت اشارككم بصورة أنا وأمي الله يرحمها ويغفر لها حبيبتي .. فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي ” .

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حبيت اشاركم بصوره انا وامي الله يرحمها ويغفرلها حبيبتي فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي ‫⁧#وعد⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁧⁧⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁧#نجمه_الجمال_و_التسامح⁩ ⁧#سفيره_المسؤليه_الاجتماعية‬ #العراق #بغداد

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لتتفاجئ وعد بردود غير متوقعة من بعض المتابعين تتضمن تعليقات ساخرة بها عنصرية وتنمر .

حيث تحدثوا عن اختلاف الشكل بين وعد ووالدتها وخاصة في لون البشرة فوعد سمراء البشرة بينما والدتها بيضاء البشرة .

وقامت وعد بالرد على التعليقات من خلال مقطع فيديو صورته عبر حسابها على ” سناب شات ” .. حيث وجهت في البداية الشكر والتقدير لكل من كتب تعليقا جيدا على الصورة وترحم على والدتها .

ثم أضافت أن العنصرية مستمرة وردت بشكل ساخر على من انتقدوا لون بشرتها قائلة : ” العنصرية ما تخلص كيف أمك بيضا وإنتي سودا .. ما أدري اشترتني أمي ووضعتني بالشنطة ، أبويا أسود بكل فخر ” .

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