تعرض الفنان ” محمد منير ” لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر .

وذلك بسبب حالة من الإجهاد البدني التي أصيب بها نتيجة المجهود الذي يبذله في التحضير لألبومه الجديد لسرعة إنجازه .

وخضع محمد منير للفحوصات الطبية اللازمة وأوصاه الأطباء بالراحة لحين تحسن حالته الصحية .

وعلى جانب آخر نشر الفنان ” محمد أسامة ” الشهير بأوس أوس صورة له مع الكينج عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لطمأنة الجمهور على صحته .

وظهر فيها أيضا كلا من الفنانين : علي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن .. وكتب أوس أوس في تعليقه عليها : ” الكينج زي الفل الحمد لله .. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا .. في انتظار الألبوم الجديد في رأس السنة يا ملك ” .