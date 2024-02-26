تعرض الفنان رضا البحراوي لوعكة صحية، أدت إلى نقله للمستشفى على الفور، بعد أن شعر ببعض المضاعفات في صحته، والهبوط الحاد، وعندما وصل إلى المستشفى سارع الأطباء لإنقاذه وإسعافه من الأزمة التي مر بها.

رضا البحراوي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

ونشر أحد المقربين من رضا البحراوي صورة للمطرب، أثناء تواجده في المستشفى، وخضوعه لجلسة بخار، إذ طالب جميع متابعي وجمهور الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من الأزمة على خير، ويعود للجمهور في أقرب وقت.

الحالة الصحية لـ المطرب رضا البحراوي

وفي سياق آخر، سبق وعلق البحراوي على إثارته للجدل في الفترة الأخيرة، بسبب تقديمه بعض الشعارات، التي استفزت زملاءه، حيث أشار إلى أن تلك الشعارات نالت إعجاب الجمهور، الذي يطلبها منه في الأفراح التي يشارك فيها، وتحدث البحراوي عن هذا الأمر، خلال لقاء تليفزيوني له، إذ قال: السنادي عامل أغاني جميلة وبحبها، كلماتي بتليق مع ناس كتير، الجمهور حابب شعارتي والغنا.. ويا رب دائمًا أكون عند حسن ظنهم.

روتين الفنان رضا البحراوي

أما عن روتينه في العمل، فـ قال البحراوي: أنا مش من النوع اللي بيسهر، وأقعد على كافيه، أنا شخص من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، أغانيا خدت حب ونجاح من الجمهور الحمد لله، وأنا مليش منافسين، لكن ربنا يوفق الجميع.. والحمد لله أن الأغاني بتاعتي عاجبة الجمهور.

آخر أعمال رضا البحراوي الغنائية

وطرح المطرب رضا البحراوي الأغنية الدعائية لـ “فيلم البعبع” الذي من المقرّر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

ونشر البحراوي أغنية “لفينا الدنيا” عبر حسابه علي إنستجرام بالمشاركة مع الفنان مسلم، ومن كلمات فليبينو، وتلحين أحمد طارق يحيى ومسلم، والتوزيع الموسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والميكس والماستر عمار خاطر، وتم طرحها على مشاهد من فيلم “البعبع”.

فيلم البعبع

فيلم “البعبع” بطولة مشتركة بين الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، محمد محمود، رحاب الجمل، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خلال الأحداث، والفيلم من إخراج حسين المنباوي، والتأليف إيهاب بليبل.

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