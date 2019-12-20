وفاء الكيلاني تتألق بإطلالة جديدة.. ولجين عمران تعلق: “قمر بكل حالاتك”

رغم غيابها عن الساحة الاعلامية منذ فترة، الا ان وفاء الكيلاني عادت للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي مجددا وذلك للترويج لاحدى ماركات العدسات.

وقد تألقت ​وفاء الكيلاني​ بلوك جديد، وذلك عبر صورة جديدة نشرتها على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها بشكل جديد.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع لوك وفاء الكيلاني الجديد، إذ أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها وكان من بين المعلقين الاعلامية السعودية لجين عمران التي كتبت: “ما شاء الله قمر في كل حالاتك❤️🙏”.