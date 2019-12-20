الصفحة الرئيسية فن وفاء الكيلاني تتألق بإطلالة جديدة.. ولجين عمران تعلق: “قمر بكل حالاتك”

وفاء الكيلاني تتألق بإطلالة جديدة.. ولجين عمران تعلق: “قمر بكل حالاتك”

بواسطة -
0 41
وفاء الكيلاني

وفاء الكيلاني

رغم غيابها عن الساحة الاعلامية منذ فترة، الا ان وفاء الكيلاني عادت للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي مجددا وذلك للترويج لاحدى ماركات العدسات.

وقد تألقت ​وفاء الكيلاني​ بلوك جديد، وذلك عبر صورة جديدة نشرتها على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها بشكل جديد.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

عدسات آديرا عندها لون عسلي أسمه ريلام انا حبيتُه جدا 😍 Relam color @aderralenses Stylist: @cedrichaddad Makeup: @mayayammine Hair: @victorkeyrouz Photo Credits: @sharbelboumansour #عدسات_آديرا #وفاء_الكيلاني

A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa) on

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع لوك وفاء الكيلاني الجديد، إذ أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها وكان من بين المعلقين الاعلامية السعودية لجين عمران التي كتبت: “ما شاء الله قمر في كل حالاتك❤️🙏”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.