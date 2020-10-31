شاركت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني في الترويج لمسلسل “الهيبة الرد” الذي يلعب بطولته زوجها الفنان السوري تيم حسن وينطلق عرضه غدا الاحد الاول من نوفمبر.

فقد نشرت وفاء الكيلاني تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “وووووسع للكبير.. الهيبة بكرة.. كل التوفيق تيم حسن ولكل فريق العمل”.

وكان تيم حسن قد شارك جمهوره عدداً من صور العمل، حيث يبدو من خلالها أنه يستعد لانتقام كبير، وجاءت المقتطفات المعروضة لتوحي بجرعة عالية من التشويق والأكشن، وهو ما لفت أنظار المتابعين.

ويظهر حسن صاحب شخصية “جبل شيخ الجبل” بكاركتر مختلف يوحي بتجديد دماء الشخصية مع موسمها الرابع، حتى لا تقع في نمطية الأداء والإيقاع، وهو ما اعتاده الجمهور من حسن الذي يصر خلال سنوات حضوره على التجديد ولو بنفس العمل، حيث يراهن على تقديم “جبل” جديد ومختلف بحكاية قد تبدو أكثر تشويقاً وتماسكاً.

يشار إلى أن العمل من تأليف ورشة من الكتاب، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج “الصباح إخوان” للمنتج صادق الصباح، ويشارك في هذا الجزء بالإضافة إلى أبطال العمل الأساسيين كل من ديمة قندلفت وعادل كرم بشخصيات جديدة.