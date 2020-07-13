نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مقطع فيديو للإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني”، يعود لفترة بداياتها في تقديم البرامج. حيث ظهرت الكيلاني في مقطع من أحد البرامج على قناة ART، إلى جانب زميلتين لها لتبادل التهاني، وتبدأ المذيعة الأولى التي لم يتمكن الجمهور من التعرف عليها بالحديث، إلا أنها لا تتوقف حتى تتدخل الكيلاني وتقوم بمقاطعتها من أجل فرصتها في الحديث.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع؛ حيث علّق البعض بأن الكيلاني شخصيتها قوية منذ البداية، وهو ما جعل منها إعلامية ناجحة، وهو ما يثبته قيامها بالحديث على الرغم من استمرار زميلتها الأولى في الكلام، فيما بقيت الزميلة الثانية صامتة ومن دون حديث؛ لأنها لم تفرض قوتها مثل الكيلاني.

وتعامل البعض الآخر من المتابعين مع الفيديو بطريقة طريفة، معلقين أن إقحام الكيلاني نفسها بهذه الطريقة جعلها الأكثر شهرة بين الـ 3، فيما لا يعلم أحد مصير زميلاتها، فيما آشار أخرين إلي فكرة البرنامج البسيطة القائمة علي تبادل التحيات والتهانى، وقارنوا بينه وبين برامج اليوم التي تسعى للحديث عن الفضائح وخصوصيات الفنان .

في سياقٍ آخر، شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام بصورتين من احدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً بعدسة المصور اللبناني ذبيان سعد، وظهرت وفاء الكيلاني في الصور بإطلالة أنيقة، حيث أعتمدت بلوزة باللون الزيتي وتنورة ذهبية بفتحة جانبية كشفت عن ساقها بينما كانت تحمل كوبا وتجلس في شاليه على البحر، وحصد المنشور عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات الإيجابية بعد نشره بساعاتٍ قليلة.