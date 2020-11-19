حالة من الجدل أثارتها الفنانة وفاء عامر، عقب نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” معلّقةً عليها بالقول: “لوك جديد”.

وظهرت وفاء في الصورة بملامح مختلفة، ورجّح الكثيرون أنها بالغت في استخدام الفلتر أو استعانت بالفوتوشوب، لدرجة أن شبّهها البعض بالفنانة حلا شيحة، وشبّهها البعض الآخر بالفنانة لبنى عبد العزيز في شبابها.

يُشار إلى أن وفاء عامر لم تشارك في موسم رمضان 2020، إنما عُرضت لها قبل رمضان حكاية “بنات موسى”، الحكاية الأولى من مسلسل “إلا أنا” والذي يتكون من حكايات عدة، كلٌ منها تحتوي على عشر حلقات، تتمحور أحداثها حول القهر والعنف ضد المرأة، سواء كانت ابنة أو أختاً أو زوجة أو حتى أماً.

والمسلسل فكرة الكاتب يسري الفخراني وعُرض منه حتى الآن سبع حكايات كان آخرها “ربع قيراط” والتي قامت ببطولتها الفنانة ريهام عبد الغفور، وباقي الحكايات هي “سنين وعدّت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض.