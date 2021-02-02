سُلطت الأضواء أخيراً على الفنانة السورية القديرة وفاء موصللي بسبب جلسة تصوير خضعت لها وظهرت فيها بإطلالة مميزة جداً، كما بدت أصغر من سنّها الحقيقية بسنوات، وهو ما ركز عليه الكثير من التعليقات على فيديو قصير نُشر لها على أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتساءل المتابعون عن سبب هذا التغيير في شكل موصللي وعما إذا خضعت لعمليات تجميل، مبدين إعجابهم بجمالها، وأعاد آخرون هذا إلى تقنيات التصوير المستخدمة. ومما كُتب في التعليقات: “معقولة هاي كبر جدتي الحين صارت أصغر عن أمي” و”جمالها مريح للعين مافيه عمليات تجميل” و”والله ياهي تغيرت 180 درجة” و”اللي تابع مرايا 2001 وحديث المرايا راح يعرف إنه وفاء رجعت 25 سنة لي ورا” و”ما عرفتها أبي دكتورها” و”ما شاء الله مالها قلب العداد عندها”. وحقق المقطع أكثر من 80 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

ويُشار إلى أن وفاء موصللي خسرت أخيراً الكثير من وزنها، وهو ما ظهر من خلال الصور التي تنشرها على حسابها الخاص في “إنستغرام”. ويُذكر أنها تشارك في مسلسل “الكندوش” بدور “إم حسني”، علماً أن العمل سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.













