توفيت السيدة ملفينا طانيوس فرنسيس زوجة المطرب الكبير الراحل ​وديع الصافي​ ليل أمس عن عمر ناهز الـ 87 عاماً بعد صراع مع المرض. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة مار روكز الحازمية. ونظرا للظروف الصحية الراهنة تعتذر العائلة عن تقبل التعازي.









من ناحيته نعى الفنان جورج وديع الصافي والدته على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب ليلاً:

“بُكرا الدَّفن حتى نوَدّعِك يامّي،

علَيّي تطَمَّني و لا بقَى تنهَمّي،

ياما حمِلْتيني و عيونِك الحلوين،

سِهروا عَلَيّي بالّلَيالي مَحرومين،

نَوم الهَنا كرمال إبنِك تضُمّي”.