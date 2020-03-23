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وفاة إبنة الفنانة المصرية ” ناهد جبر “

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توفيت صباح اليوم الإثنين ” مايسة عصام بهيج ” إبنة الفنانة المصرية ” ناهد جبر ” ولاعب نادي الزمالك الراحل ” عصام بهيج ” .

وأعلن الخبر ” حازم المبروك ” زوج الراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في منشور كتب فيه : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج ” .

وتابع : ” سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان .. نسألكم الدعاء لها ” .

يذكر أن الفنانة ناهد جبر كانت قد قررت اعتزال الفن نهائيا في بداية التسعينات وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة .

 

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