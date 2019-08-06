وفاة الأميرة سهى جنبلاط حفيدة الفنانة أسمهان

توفيت يوم السبت الماضي الأميرة سهى جنبلاط وهي حفيدة الفنانة ​أسمهان​ أي آمال الأطرش شقيقة الموسيقار الراحل فريد الأطرش إبنة كاميليا ورياض جنبلاط، وتكت مراسيم الجنازة يوم الأحد 4 آب 2019 .

الأميرة سهى إبنة بلدة بعذران الشوف ومن سكان دير القمر تم الصلاة عليها في الثانية عشرة من ظهر اليوم في دار الطائفة الدرزية في فردان بيروت.

أكتظت دار الأميرة سهى بالمعزين من أهل البلدة ونعاها العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشيرين إلى جمالها وأعمالها الخيرية التي ساعدت الكثيرين لاجتياز محنتهم و هي من كانت أبوابها مفتوحة دائما لمساعدة المحتاجين.