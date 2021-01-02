توفي الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، فجر اليوم السبت 2 يناير 2021، عن عمر ناهز الـ 76 عاما بعد صراع مع المرض ومسيرة طويلة من العمل المميز.

وقد نعى المخرج عمرو سلامة الراحل وكتب في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” قائلا: “‏فقدت مصر وحيد حامد. التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي”.

فقدت مصر وحيد حامد.



التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي. — Amr Salama (@amrmsalama) January 2, 2021

ووحيد حامد هو من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وعُرف بتقديمه أعمالا اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.

وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب، ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وفي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.