توفيت فجر اليوم الاحد الفنانة المصرية المعتزلة عفاف شاكر، أخت الفنانة شادية من والدتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعلن كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة السينمائي، وأحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، عن وفاة الفنانة عفاف شاكر في تدوينة عبر حسابه على فايسبوك: “انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي و خالت أبويا نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ٣ أخوات عفاف وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن”.

ومن المقرر أن يتم الدفن في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

يذكر أن عفاف شاكر، هي الشقيقة الكبرى للفنانة الراحلة شادية، وسبقتها في دخول عالم الفن، لكنها لم تحقق نفس القدر من الشهرة والانتشار فقررت الاعتزال، وتزوجت من الفنان الراحل كمال الشناوي لفترة قصيرة.

وظهرت عفاف شاكر مع أختها شادية فى أدوار ثانوية فى بعض أفلامها وهم “الدنيا حلوة” عام 1951، “آمال” عام 1952، “الحقوني بالمأذون” عام 1954، “عيون سهرانة” عام 1956، وعملت مع فرقة أضواء المسرح فى الستينات وكان آخر أعمالها هو مسرحية “كل الرجالة كده”عام 1964 مع إسماعيل ياسين”، وبعد ذلك انتقلت للعيش فى أمريكا إلى أن توفيت هناك