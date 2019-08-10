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وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر

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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-08-10 10:25:50Z | |

أعلنت وسائل الإعلام الكويتية صباح اليوم عن وفاة المطرب الكويتي ” حمود ناصر ” عن عمر يناهز 42 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة .

كما أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبرحسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خبر الوفاة .

ونعى عددا كبيرا من الفنانين والمتابعين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفنان الراحل .

وقد اشتهر حمود ناصر بأغنية انت عالبال التي حققت نجاحا كبيرا وتميز بتقديم أغاني البوب الخليجية .. ومن أشهر أغانيه اطمئن ، تلون ، العين ، راحت أيامي ، ليش ما تزور ، ساعات ، أنهي كلامي وغيرها من الأعمال .

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‏توفى منذ قليل الفنان ⁧‫#حمود_ناصر‬⁩ بسبب ازمة قلبيه .. ان لله وان اليه راجعون اللهم ان ترحمة برحمتك وتغفرله في هذى الليله المباركة .. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة ⁧‫#حمود_ناصر‬⁩

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