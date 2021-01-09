توفي صباح اليوم السبت الفنان الكويتي ” صادق الدبيس ” عن عمر يناهز ال 62 عاما بعد صراعا مع مرض السرطان .

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإنه من المقرر أن تشيع جنازة صادق الدبيس اليوم بعد صلاة العصر ويواري جثمانه الثرى في مقبرة صبحان بالكويت .

وكانت إبنة الفنان الراحل وتدعى ” دانة ” قد نشرت صورا لوالدها منذ أيام عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وهو من داخل المستشفى على سرير المرض وبدا عليه الإعياء الشديد وفي حالة صحية متدهورة .

وكتبت في تعليقها عليها طالبة الدعاء له قائلة : ” اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء .. اللهم اشفِ من نُحب وكل نفس ذاقت طعم الألم .. يا شافي يا معافي اشفِ .. الودُّ ودي أن أعطيك كل صحتي بس أشوفك بقوة وعافية .. اللهم اشفِ حبيبي أبوي ” .

يذكر أن الفنان صادق الدبيس كان قد دخل إلى المجال الفني في عام 1983 وشارك في العديد من البرامج والأعمال الفنية منها : سلامتك وقاصد الخير وأبناء الغد وسوق المقاصيص .