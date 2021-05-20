توفى منذ قليل الفنان ” سمير غانم ” عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية داخل أحد المستشفيات .

وأعلن خبر وفاة سمير غانم الكاتب والمنتج ” أحمد الإبياري ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” جاء فيه : ” مع السلامة يا سمير ” .

وبدأت أسرة الفنان الراحل في الاجراءات الخاصة بدفن الجثمان والعزاء وهو ما ستكشف تفاصيله خلال الساعات القادمة حيث من المتوقع إقامة صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد السلام .

وكان الدكتور ” حسام حسني ” رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد صرح مؤخرا بأن الفنان سمير غانم مازال يعاني من فيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية المسحة الأخيرة التي قام بها بالإضافة إلى وجود خلل بسيط في وظائف الجسم بأكملها .