أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” منذ قليل في تصريحات صحفية له عن وفاة الفنان ” فايق عزب ” صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما .

وأشار أشرف زكي إلى أن الفنان الراحل سوف يتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر .

يذكر أن الفنان فايق عزب كان يرقد في المستفى منذ شهر تقريبا وأجرى العديد من التحاليل منها تحليل فيروس كورونا والذي أظهر إيجابية إصابته بالفيروس .

كما أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته والتي تسببت في وقف حركة يده ورجله .. وأصيب بعد العملية بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر .