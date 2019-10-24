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وفاة الفنان المغربي محمد اللوز بعد معاناته مع المرض

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عن عمر يناهز الـ60 عاماً وبعد صراع مع المرض توفي الفنان المغربي محمد اللوز أحد مؤسسي فرقة “تكادة”.
الراحل يعتبر من أبرز الأسماء الفنية في المغرب وفاز مع المجموعة بالمرتبة الثالثة في مهرجان الإيقاع الدولي في الهند العام 1987، وانفصل عن فرقة “تكادة” في مطلع التسعينيات بسبب خلاف مع باقي الأعضاء، وأسس فرقة خاصة به سماها “تكادة اللوز”.
يذكر ان الراحل متعدد المواهب حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، مثل مسرحية “شرح ملح” ومسرحية “الحيحة نوفو موديل”، كما وقف على الخشبة أيضاً أمام وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، إلى جانب مشاركته في مجموعة من الأعمال التلفزيونية.

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