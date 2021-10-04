على مدار الساعات القليلة الماضية تداول روّاد منصّات السوشيال ميديا خبر وفاة سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف. وتساءل عدد كبير من مُحبي جورج وسوف عن حقيقة تلك الأخبار.

وتأكد أن خبر وفاة جورج وسوف ما هي إلا مجرد شائعة خبيثة يتعرض لها للفنان من فترة إلى أخرى، حيث نفت «مايا أفوكاد» مديرة المكتب الإعلامي للفنان الشائعات المتداولة عن وفاته.

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وقالت «أفوكاد»، مديرة مكتب جورج وسوف: “أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب ومستغربين من سلسلة الشائعات عن “أبو وديع”، وهو شغال وبيحيي حفلات في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحا كبيرا ورجاء من كل محبي أبو وديع أنهم مينساقوش وراء الشائعات».

بدوره ، رد الفنان “جورج وسوف” بطريقة غير مباشرة على انتشار شائعة وفاته، يوم الأحد، بصورة جمعته مع الفنانة اللبنانية هدى حداد شقيقة السيدة “فيروز“، نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا الظهور هو الأحدث للفنّانة البالغة من العمر 77 عاماً، منذ تقديمها واجب العزاء بالراحلة صباح في 2014، السنة التي شهدت تكريمها أيضًا من مهرجان جوائز بيروت الدولية “بياف”، وعلقّ جورج وسوف على الصورة بالقول: “صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق…”

الفنان جورج وسوف في مهرجان جرش للثقافة والفنون في 24 سبتمبر 2021

وكان وسوف قد أحيا حفلًا جماهيريًا، في ثالث ليالي “مهرجان جرش” للثقافة والفنون الذي اختتم فعالياته مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وشهد هذا الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة في الأردن من انتشار جائحة “كورونا”، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.

وأعرب “سلطان الطرب” عن سعادته بالحفل الذي أحياه في جرش، بعد غياب 18 عامًا عن المهرجان، من خلال صورة وفيديو نشرهما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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