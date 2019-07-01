وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة .

وكان قد اشتد المرض على الفنان الراحل عزت أبو عوف خلال الأيام الماضية ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى في حالة حرجة وتم وضعه بالعناية المركزة ومنعت عنه الزيارة بعد إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم ومعاناته من مشاكل في الكبد والقلب ومرض في الأعصاب بحسب تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي .

وأعلن خبر الوفاة الإعلامي سمير فقيه أحد أقرب اصدقائه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

كما أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر خبر وفاة عزت أبو عوف في تصريحات صحفية له وأفاد إنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة .