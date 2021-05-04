توفي الفنان المصري ” ماهر العطار ” يوم أمس الإثنين عن عمر ناهز ال 83 عاما بعد أيام من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بإلتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس .

وكان قد أعلن خبر الوفاة ” فهد العطار ” نجل شقيق الفنان الراحل في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك جاء فيه : ” وداعا يا حبيبي .. انتقل إلي رحمة الله تعالي عمي وأبي الثاني مطرب الفن الجميل ماهر العطار ” .

وتابع : ” السلام أمانة لابويا يا عمي لحد ما اجيلكم .. إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله .. وداعا عميد عائلة الفن والعطارين وسأظل فخور بك وبأبي حتي ألقاكم ” .

وأضاف فهد العطار : ” برجاء الدعاء لعمي فضلا وليس امرا .. شكرا نقابة الممثلين ودكتور أشرف زكي وعفوا لا يوجد نقابة للمهن الموسيقية عفوا هاني شاكر ” .

وأقيمت صلاة الجنازة على المطرب ماهر العطار منذ قليل من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة والدفن بمقابر العائلة بالبساتين .

يذكر أن الفنان الراحل كان قد اشتهر بغناء اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه : ” افرش منديلك على الرملة ” و ” قمري أنا ” و ” ورد الجناين ” وغيرها .