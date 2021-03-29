أعلن مساء أمس الإثنين عن وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر، بعد مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت عن ذلك الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ التي نشرت صورة للراحلة على صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها بالقول: “وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعو لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت”.

وكانت عبير ترقد في مستشفى بدرية الأحمد، وكانت تعاني أيضا من مرض السرطان، وتأتي وفاتها عقب رحيل مواطنها الفنان مشاري البلام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ودخلت الفنانة الراحلة مجال التمثيل عام 2006، من خلال مسلسل “الإمبراطورة”، ثم شاركت في أعمال فنية أخرى، ومنها “عزف الدموع”، و”جمانة”، و”البيت المائل”، “موزة ولوزة”، و”شاءت الأقدار”، و”المقرود”، وغيرها.