توفى منذ قليل الموزع الموسيقي المصري طارق عاكف عن عمر يناهز 60 عاما وقد نعاه عدد من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي عبر حساباهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الخبر عبر حسابها بموقع توتير، كاتبة: “انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف.. لاحول ولاقوة الا بالله.. اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك”.

انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف

لاحول ولاقوة الا بالله

اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.. pic.twitter.com/T1AZX64zAV — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 22, 2020

كما نعت الفنانة المصرية انغام الراحل بتغريدة قالت فيها: “قلبي يتألم جدا #طارق_عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق“.

قلبي يتألم جدا #طارق_عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق — Angham (@Angham) November 22, 2020

أما الفنانة لطيفة فقد عبرت عن حزنها لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله”.

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعثلى الحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض .اعزى نفسي وكل اهلك البقاء لله . https://t.co/5THwarTUdv — Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 22, 2020

طارق عاكف هو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، يمتلك استوديو “صوت الحب” في القاهرة. أعلن اعتزاله الفن كثيرا، وعاد عن قراره، درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983، وتخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.