توفي منذ قليل حسن يوسف عن 90 عاماً حيث أعلن شقيقه محمد يوسف الخبر على صفحته عبر “فيسبوك” قائلا:”إنا لله وإنا إليه راجعون توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف تغمده الله بواسع رحمته .. نسألكم الدعاء”.

ولم يحدد حتى الأن موعد ومكان صلاة الجنازة حيث تقوم العائلة بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

ويغيب حسن يوسف عن الفن، منذ فترة طويلة، حيث كان آخر عمل له عام 2017 بفيلم “قضاة عظماء” الجزء الثاني، والتي كانت تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لعشرة قضاة خلال فترة حكم الدولة العباسية، والذين كان لهم بصمات قوية في التاريخ الإسلامي. فضلًا عن طرح قضايا هامة لنماذج مسلمة يحتذى بها في المنهج الإسلامي، مع مناقشة القضايا المعاصرة الحالية التي تهدد استقرار المجتمعات العربية مثل قضايا القتل والتكفير.

حسن يوسف: رحلة فنان أسطوري في عالم الفن المصري

حسن يوسف، واحد من أبرز رموز الفن المصري، وُلد في 14 مارس 1934، في حي السيدة زينب بالقاهرة. بدأ مسيرته الفنية في الخمسينيات، ونجح بسرعة في أن يصبح واحداً من أكثر الفنانين شعبية في تاريخ السينما والتلفزيون المصري.

البدايات الفنية

درس حسن يوسف في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث أسس قاعدة قوية لمستقبله الفني. انطلقت مسيرته الاحترافية مع ظهور أول أفلامه في عام 1959، حيث لعب أدواراً ثانوية قبل أن يتحول إلى نجم معروف. كانت بدايته الحقيقية مع فيلم “أيام وليالي” الذي أعطى له فرصة لإبراز موهبته.

التألق والنجاح

على مدار عقود، شارك حسن يوسف في أكثر من 100 فيلم، وتنوعت أدواره بين الدراما والكوميديا والأفلام الاجتماعية. من بين أهم أعماله “الزوجة الثانية”، و”الشياطين”، و”الأقزام”، حيث ترك بصمة لا تُنسى. كما تألق في التلفزيون من خلال مسلسلات شهيرة مثل “رأفت الهجان” و”محمد رسول الله”، مما عزز مكانته كفنان شامل.

الحياة الشخصية

حسن يوسف ليس فقط فناناً، بل هو أيضاً شخصية مثيرة للاهتمام. تزوج من الفنانة شمس البارودي، واهتم كثيراً بقضايا المجتمع، حيث عُرف بمواقفه الإنسانية والاجتماعية. لطالما كان للفنان دور في التأثير على الثقافة المصرية، ويعتبر مثالاً للالتزام والإبداع.