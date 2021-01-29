توفى اليوم الجمعة خبير التجميل المصري محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقد أعلن الخبر الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن الفنان أحمد السقا حيث رسالة نعى لجده عبر خاصية “ستورى” على صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، كتب فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة”.

يأتي هذا بعدما أصيب محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، وكان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

وقد نعى الراحل عدد من النجوم والمشاهير كان منهم الفنانة لطفية التونسية والفنانة سميرة سعيد ورجل الاعمال نجيب ساويرس وغيرهم.

راحت الضحكة راح السند راح القلب الطيب انا مصدومه لغيابك يا محمد قدر الله وماشاء فعل راح اللي كان سند لكل احبابه و صحابه راح عشرة العمر الجدع الطيب الله يرحمك يا محمد انا لله وانا اليه راچعون أعزي نفسي و اعزي كل الاهل والاصحاب في اغلى واحد كان عندنا في حياتنا #محمد_الصغير pic.twitter.com/hhbEtVhqhs — Latifa Al-Tunisia (@latisol) January 29, 2021

ويرحل عنا اهم مصفف شعر في العالم العربي..

كان مخلصا وعالميا في ابداعاته..

رحمك الله وتغمدك برحمته.. خالص العزاء لاسرته الكريمة.. وداعا محمد الصغير pic.twitter.com/W9aVF5hOAq — Samira Said (@SamiraSaid) January 29, 2021

فقدت مصر شخصية عصامية نادرة بنت نفسها من الصفر و صنعت سمعة طيبة و قصة نجاح تدرس، تميزت بصفاء النفس و التواضع و الأدب … البقاء لله .. ربنا يجعله من أهل الجنة ..محمد الصغير …… خالص التعازي لأسرته الكريمة… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 29, 2021