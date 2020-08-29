توفي أمس الجمعة الفنان اللبناني خليل حلاق الذي أغنى المكتبة الفنية اللبنانية بعشرات الاغنيات الناجحة التي لا تزال راسخة في الذاكرة.

وقد نعاه الناقد الفني د.جمال فيّاض، في تغريدة عبر حسابه على تويتر كتب فيها: “رحل اليوم الفنان اللطيف خليل حلّاق، صاحب الأغاني المشهورة، الدنيي حلوه برجالا، بدنا الجيش، يم الجفن الجارح، عمي يا بياع الورد … رحمه الله ، كان مشهوراً بخفة دمه وقلبه الطيب”.

رحل اليوم الفنان اللطيف

خليل حلّاق، صاحب الأغاني المشهورة، الدنيي حلوه برجالا، بدنا الجيش، يم الجفن الجارح، عمي يا بياع الورد …

رحمه الله ، كان مشهوراً بخفة دمه وقلبه الطيب — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) August 28, 2020

من أبرز أعمال الراحل: «الدنيي حلوي برجالا» و «بدنا الجيش» و «يم الجفن الجارح» و «عمي يا بياع الورد» و«انتو هون ونحنا هون» «مسعودة يا مسعودة» «ورحب مراحب».

وكان حلاق معروفاً بخفة دمه وحبه للفن الشعبي القريب من الناس وميّز نفسه عن باقي زملائه بالعبارات التي استوحاها من قلب اللهجة البيضاء. لذلك عرف شهرة واسعة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.