وتوفيت اليوم زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب بأحد المستشفيات الكبرى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذى عانت منه مؤخرًا.

وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب

وسبق أن أعلن سمسم شهاب أن زوجته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، وطالب جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قائلا: «وحتى فى العناية المركزة فى حالة صعبة جدا أسألكم وأرجوكم الدعاء لها من القلب، الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شىء».

المطرب سمسم شهاب

وأضاف: «لا أملك إلا الدعاء أنتِ الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل أى شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الأمل فى الله بأنك ستكونين بخير».

تشييع جثمان زوجة المطرب سمسم شهاب

انتهى مساء أمس تشييع جثمان زوجة المطرب سمسم شهاب، بمقابر العائلة وذلك بعد وفاتها صباح أمس الخميس، فى أحد المستشفيات بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وعُلم أن جثمان زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب شيع إلى مقابر العائلة بالقرب من العبور بمحافظة القليوبية، ، حيث قررت أسرة الراحلة استقبال العزاء اليوم الجمعة بأحد مساجد شارع طلعت حرب بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة.

حديث سمسم شهاب عن مرض زوجته

وتحدث «سمسم» قبل وفاة زوجته فى تصريحات سابقة، قائلا: «بداية عندما علمنا بمرض زوجتى بالسرطان، أنا والأولاد شعرنا بصدمة كبيرة جدا، ولكن تقبلنا الأمر لأنه قضاء ربنا، وبعد الشر عن كافة الأسر المصرية ولكن أى شخص كان هيشعر بنفس الشعور، ولكن الحمد لله استعنا بالله ورضينا باللى كتبه ربنا، وربنا أكرمنا بعد العلاج لفترة بالكيماوى وبعد ذلك تم تحديد العملية وأجرتها لاستئصال الورم والحمد لله».

وعن شعوره أثناء فترة مرضها أعرب سمسم، «بعد ربنا وأمى هى كل شىء، وأوجه لها رسالة وأقول إنتى من المحظوظين، وربنا لما بيحب عبده بيبتليه وانتى كنتى من المحظوظين جدا، وربنا بيختبر إيمانك وصبرك، وانتى ست طيبة وانا عارف أن ربنا بيحبنى لأنه أعطانى زوجة صالحة».

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