ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء 1 نوفمبر الفنانة جواهر الكويتية، عن عمر ناهز الـ 45 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، حسب ما أكدت الإعلامية مي العيدان.

وفاة الفنانة جواهر الكويتية

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت الفنانة الكويتية جواهر تفاصيل وضعها الصحي، بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية دقيقة لاستئصال ورم خبيث.

وقالت جواهر بمنشور عبر “إنستجرام“: “أشكر كل شخص سأل عني في مرضي، مؤكدة رضاها التام عن أقدار الله:” الحمد لله على كل حال.. واللهم لا اعتراض”.

وكشفت عن آخر تطوراتها الصحية موضحة أنها تتعرض لنزيف حاد عقب العملية، منعها من استكمال رحلة علاج السرطان، إذ طلبت من الجمهور الدعاء لها، مضيفة:” دعواتكم لي عشان النزيف يوقف عشان أقدر أكمل جرعاتي”.

إلهام الفضالة تكشف وصيتها الأخيرة

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عن وصية الراحلة جواهر الكويتية الأخيرة قبل وفاتها، والتي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء بعد صراع مع مرض السرطان.

إلهام الفضالة تكشف وصية جواهر الكويتية الأخيرة

وقالت إلهام من خلال خاصية “الإستوري” عبر تطبيق “سناب شات:”: “أن وصية جواهر الكويتية الأخيرة هي عدم نشر النعي بصورة لها بشعرها بعد وفاتها، نظرا لارتدائها الحجاب بشكل كامل بعد تدهور حالتها الصحية قبل وفاتها، مشيرة:” دخلت في غيبوبة بحجابها.

وأضافت إلهام الفضالة:” مش هتكون راضية ولا أهلها راضيين لو نزلت صورة بشعرها إذا نعتوها انعوها بكلمات مش بصورة هي الآن في دار الحق عند رب العالمين وتحملت الكثير.

من هي الفنانة جواهر الكويتية؟

الفنانة جواهر الكويتية اسمها الحقيقي منال المسفر، ولدت عام 1978، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 1990 بمشاركتها في مسرحية الأطفال “الخفاش” ثم توقفت فترة بسبب دراستها، كما أنها ظهرت كـموديل في فيديو كليب “كنت أحبه” للمطرب خالد بن حسين .

وعادت جواهر للتمثيل مرة أخرى، وشاركت في 3 مسلسلات دفعة واحدة ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل يوم آخر، ناس وناس، اثنان على الطريق قلوب متحجرة وغيرها من المسلسلات

الحياة الشخصية عن جواهر الكويتية

وتزوجت الفنانة الكويتية الراحلة جواهر مرتين ولديها 3 أبناء مريم ويعقوب ومني.

وحاربت الفنانة الراحبة جواهر الكويتية مرض السرطان لمدة سنوات ، إذ إنها أصابت بهذا المرض الخبيث في عام 2019.

وكانت جواهر الكويتية، قد كشفت في وقت سابق، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة إصابتها بسرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد، ومعرفتها به في نهاية العام 2019، وذلك بعد خطأ سابق في التشخيص.

وبدأت الفنانة الراحلة جواهر الكويتية رحلة علاجها من المرض الخبيث في عام 2020 وخضعت لما يقارب الـ 60 جرعة كيماوي.

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