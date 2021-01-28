غيب الموت اليوم الفنان اللبناني جان خضير، متأثرًا بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد،
وقد نعا الراحل عدد من الفنانين والمشاهير في لبنان كان منهم الفنانة هيفاء وهبي التي كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “خالص عزائي لوفاة الممثل القدير #جان_خضير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان”.
أما الفنانة سيرين عبدالنور فكتبت “يا الله شي بحزن هالارواح الطيبة كيف عم تغادرنا بزمن ما بيعرف الرحمة . الله يرحم روحو وترجع لرب العالمين لمكان ما في امراض واوجاع لمكان مليان فرح ومحبة #جان_خضير الله يرحمك”.
أما الفنان وسام صباغ فقد كتب عن الراحل “جان خضير رمز الضحكة في الزمن الجميل الرحمة لروحك”.
وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية ومنها “أربع مجانين وبس”، وبطل “لعبتي” و”المعلمة والأستاذ” عام 1988 كما شارك في مسلسل “نساء في العاصفة”، كما حلّ ضيفاً على مسلسلين كتبهما شكري فاخوري هما “غداً يوم آخر” للمخرج إيلي فغالي و”اسمها لا” للمخرج ألبير كيلو.