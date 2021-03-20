توفى في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة المخرج المصري ” رائد لبيب ” بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 69 عاما .

حيث تدهورت حالته الصحية في شهر فبراير الماضي وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة .

وشيعت جنازة المخرج الراحل بعد صلاة عصر الجمعة من مسجد السيدة نفيسة وسط غياب نجوم الفن ولم يحضر سوى عدد قليل منهم أبرزهم نقيب الممثلين الفنان ” أشرف زكي ” والفنان ” منير مكرم ” عضو مجلس النقابة والفنان ” أحمد شاكر ” .

واشتهر رائد لبيب بإخراج برنامج الكاميرا الخفية وبرنامج حسين عالهوا .. ومن أعماله الدرامية : مسلسل هند والدكتور نعمان ومسلسل عائلة مجنونة جدا ومسلسل صرخة أنثى ومسلسل نص أنا نص هو .