تصدر هاشتاغ #مشعل_الخالدي_في_ذمة_الله قائمة الترند على موقع تويتر في السعودية اليوم الجمعة ما اثار استغراب الكثيرين واتهام البعض الاخر للخالدي نفسه بأنه وراء هذا الهاشتاغ

وقال معلقون إن هاشتاغ #مشعل_الخالدي_في_ذمة_الله من ضمن الأسلوب الذي يعتمده الناصر وزوجته لإثارة الجدل، وحتى يبقي اسميهما حديث الجمهور على السوشال ميديا بأية طريقة كانت، حتى وإن ادّعى وفاته، وهو الأمر الذي اثار استفزاز المعلقين.

وأضافوا أن الخالدي وزوجته سيخرجان بعد قليل بفيديو على “سناب شات” لتبرير هذا الهاشتاغ، أو يهددان من دوّنه على تويتر وجعله يصل إلى الترند، وما شابه من هذه الحركات التي اعتبروها مكشوفة وكاذبة.

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله

الله لا يرحمه

وهي الله لا يوفقها بزوج بعده ،،، pic.twitter.com/XneHLhGBbX — خواكين الغامدي (@zamer00) May 6, 2021

وأكدوا أن الثنائي قد بالغا كثيرًا بتصرفاتهما منذ حادثة الطلاق إلى الضرب والعنف، والحجاب والبكاء، ويواصلان على هذه الطريقة لزيادة المتابعين، ولا يكترثان لردود الفعل.

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله

احد يجي يفهمني سالفته الي اشوفه كله اعلانات لا اصيييدكم عاد بنعرف شسالفه! — عهد (@__llii5) May 6, 2021