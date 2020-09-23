أحدثت الممثلة العراقية أماني علاء صدمة كبيرة في أوساط المتابعين بنشر صورة لشقيقتها المتوفاة تغريد على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات. كما ألحقتها بعدد من الفيديوهات التي أظهرت لحظات التشييع والفراق الصعب.

ومما كتبت في التعليقات: “الله يرحمها برحمته الواسعة” و”أزفك بيدي مو أدفنك بيدي”. كما نشرت على حسابها الخاص على “سناب شات” رسالة جاء فيها: “ولك ليش يا بعد عمري. ليش تخليني أدفنك بإيدي؟ ليش تمشين وتحجين بالموت لحد مامتي؟ ليش ولك هديتي حيلي. مو قلتي ما عوفك أبد. مو وعدتيني؟ مو قلتيلي قبل دمعتك تنزل دمعتي؟ وينك لحد عيوني عميت؟ لك توتة أنزلك بالقبر بإيدي؟ شلون قبلتي شلون قدرتي تحركين قلوبنا؟”.

وأضافت: “لك أمي راح تموت، رجعي لخاطر أمي مو لخاطري. عليك العباس ارجعي. يا ريت الموت أخذني قبلك وما شوفك بهذا المنظر. يا بعد حيلي لهديتي كله”.

كذلك تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لآخر مقابلة أجريت مع الراحلة تغريد واشارت فيها إلى أنها من مواليد العام 1991 ما يعني أنها توفيت عن 29 عاماً.