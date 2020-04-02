وفاة ممثل تركي شهير بسبب فيروس كورونا

كشفت صحيفة ” كرييت ” التركية عن وفاة الفنان ” تورهان كايا ” عن عمر يناهز ال 69 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

والذي تم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى منذ حوالي 10 أيام وبقى في الحجر الصحي حتى وافته المنية يوم أمس الأربعاء فيما أعلن نجله عن خبر الوفاة اليوم .

ولكن تزعم أسرة الفنان الراحل بإنه أصيب بالفيروس أثناء وجوده في المستشفى خاصة بعد أن خضع الأشخاص الذين كانوا على إتصال مباشر ومخالطين لتورهان كايا وهم زوجته وإبنته لتحليل الفيروس والتي جاءت نتيجته سلبية .

يذكر أن تورهان كايا شارك في العديد من المسلسلات التركية الشهيرة منها ” ميرنا وخليل ” و ” وادي الذئاب ” وغيرها .