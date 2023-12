خبر حزين سيطر قبل أيام على صفحات السوشيال ميديا، بعد الإعلان عن وفاة كيني ديفوريست “Kenny DeForest”، الشهير بعروضه الكوميدية، عن عمر يناهز 37 عامًا.

وتوفي الممثل المعروف بظهوره في برنامجي “Late Night with Seth Meyers” و “The Late Late Show” مع جيمس كوردن، بعد تعرضه منذ أيام لحادث دراجة.

رحيل ديفوريست بعمر الشباب تم الإعلان عنه بعد يوم من الحادث الأليم الذي تعرض له المغني الشاب “بيدرو هنريكي” إثر وفاته على المسرح أثناء أدائه أمام الجماهير عن عمر 30 عاماً.

كيني ديفوريست – إنستغرام

وفاة كيني ديفوريست بحادث دراجة

وأعلنت عائلة دي فوريست وأصدقاؤه أنهم في حداد على فقدان الكاتب والكوميدي يوم أمس في 13 ديسمبر، بعد تعرضه لحادث دراجة في بروكلين قبل خمسة أيام.

كيني تم إدخاله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية دقيقة بعد وقت قصير من وقوع الحادث في 8 ديسمبر الحالي، وفقًا لصفحة “GoFundMe”، في محاولة من الأطباء “لإزالة قطعة من جمجمته وتخفيف الضغط الناتج عن نزيف الدماغ”، لكنه توفي في المستشفى، وكان مُحاطًا بوالديه وعائلته وأصدقائه.

وجاء في البيان الذي شاركه صديقه رايان بيك: “كان لكيني ديفوريست تأثيراً إيجابياً كبيراً على كل الأشخاص الذين عرفهم، وتضمنت لحظات كيني الأخيرة بعض أغانيه المفضلة وقصص طفولته وذكريات إيجابيته الكبيرة وسعادته بالحياة”.

Stand-up comedian Kenny DeForest killed aged 37 in road accident https://t.co/RXy2RUuqOH — The Independent (@Independent) December 15, 2023

بيك أشار إلى أن “حياة كيني المؤثرة ستستمر من خلال هبة التبرع بالأعضاء”، مضيفًا: “حتى بعد موته سيستمر في إجراء تحسينات لها قيمة ومعنى في حياة الآخرين”.

وفي عام 2015، تم تقديم DeForest كواحد من الأسماء التي يجب مشاهدتها في “Comedy Central”، كما أدرجته مجلة “Brooklyn” كواحد من أكثر 50 شخصًا مضحكاً في مدينة نيويورك.

كيني أصدر أول ستاند أب كوميدي له بعنوان “B.A.D. Dreams” في عام 2017، وظهر عرضه لأول مرة في المرتبة الأولى على “iTunes”، وفي نفس العام، ظهر لأول مرة في برنامج “Late Night with Seth Meyers”، كما استمر في الظهور في برنامج “The Late Late Show” مع جيمس كوردن و “Friends of the People” على قناة TruTV و “Crashing” على قناة “HBO”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »