وفاة نجم مسلسل ” Game Of Thrones ” في ظروف غامضة

توفى الفنان الأيرلندي ” أندرو دنبار ” نجم المسلسل الأمريكي الشهير ” Game Of Thrones ” في منزله الواقع في مدينة بيلفاست عاصمة شمال إيرلندا بشكل مفاجئ عشية عيد الميلاد عن عمر يناهز ال 35 عاما .

ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل البريطانية ” فإن سبب وفاته لم يعرف بعد وستقام جنازته يوم غد الإثنين .

ونعت وكالة المواهب الفنية ” ذا إكستراز ” أندرو دنبار فى بيان لها قائلة : ” إننا نشعر بالصدمة والحزن لرحيل أندرو .. فقد كان لدينا العديد من الذكريات العزيزة معه خلال السنوات التي عمل فيها معنا .. لقد كان متعدد الموهبة لدرجة أننا استطعنا أن نستعين به فى أى مهام وكان مؤديا موهوبا ومحبوبا للغاية وهو ما كان يدفع شركات الإنتاج لطلبه مرارا وتكرارا ” .

وكان لأندرو دنبار مشاركات عديدة أشهرها مسلسل ” Game Of Thrones ” حيثكان دوبلير ” ألفي ألينز ” الذي جسد شخصية ” ثيون جراي جوي ” .. وظهر أيضا في البرامج التلفزيونية مثل Line Of Duty و Derry Girls

