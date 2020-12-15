انتشرت اخبار مفادها وفاة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني، بسبب حادث سير تعرضت له في أميركا، لكن على الأغلب هي مجرّد اشاعة، تعرضت لها هند كباقي المشاهير، الا ان هند لغاية الآن لم ترد بعد على هذه الأخبار.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهند القحطاني تحدثت فيه عن الخمر، واعتبر بعض المتابعين انها تشجّع لشربه.

وقالت هند في الفيديو: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

وتابعت: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة..”.





