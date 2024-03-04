أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وفاة جميل برسوم

وكتب الأب بطرس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الراحة الأبدية أعطة يارب بنورك الدائم فلتضى له وليستريح فى سلام أمين، نقدم تعازينا الفلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.

الفنان الراحل جميل برسوم

آخر تكريم لجميل برسوم

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان السينما الكاثوليكي فى دورته الـ72.



وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح أنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.

الفنان الراحل جميل برسوم في شبابه

أهم أعمال جميل برسوم:

جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل “آوان الورد” عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها “ولاد العم” في 2009.



وقدم جميل أيضا انا وابن خالتى والصندوق وتحت الوصاية وفي يوم وليلة وفلانتينو وحكايتي ونصيبي وقسمتك .

ماذا قال الراحل عن ياسمين صبري؟

وكان أبدى الفنان الراحل جميل برسوم، رأيه في الفنانة ياسمين صبري بعد مشاركتها في مسلسل «حكايتي»، الذي عرض في عام 2019، موضحا أن جمالها أقوى من موهبتها.

وتابع جميل برسوم خلال لقاؤه الصحفي المصور: «ياسمين صبري جمالها غالب على موهبتها.. تشوف شكلها قبل موهبتها ودي حاجه سلاح ذو حدين.. لأني بعد ما اشبع منك كحلاوة عاوز أشوف موهبة فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص يعني قالت زي ما قالتش.. لكن لو ممثلة يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجه حلوه».

وأشار «برسوم»، إلى أن هناك سيدات يشاركن في التمثيل من حيث الشكل ولكن لا توجد لديهن موهبة ومثال على ذلك المخرج خالد يوسف معقبا :«خالد يوسف راح جاب واحده كويتية في مسلسل»سره الباتع«علشان جسمها حلو.. وهنلاقي من النوعية دي كتير جدا».

وأختتم جميل برسوم حديثه بأن الفنانة حنان مطاوع لديها موهبة قوية وليس هناك مقارنة بينها وبين ياسمين صبري، كما أن المخرج أحمد سمير فرج من الشخصيات المقربة لقلبه وهو من أهم المخرجين حاليا في مصر.

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