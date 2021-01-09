أعلن الفنان المصري ” حسن الرداد ” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة والدته السيدة فادية الرداد .

وتضمن المنشور صورة لحسن الرداد برفقة والدته من الحرم المكي .. وكتب في تعليقه عليها : ” توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد ” .

وتابع : ” مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا .. سلمي لي على فادي وبابا .. إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يارب .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتفاعل عدد من نجوم الفن ومتابعي حسن الرداد على المنشور مقدمين له التعازي في وفاة والدته والدعوات للفقيدة بالرحمة والمغفرة .