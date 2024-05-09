تُوفيت، مساء اليوم، السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وطليقة المخرج محمد عبدالعزيز .

وفاة والدة ياسمين عبدالعزيز

وبعد وفاة والدته تناقل عدد من الحسابات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة جمعته بها من من حفل زفاف شقيقته الصغري “ياسمين”. قبل عدة سنوات.

تصريحات كريم عبدالعزيز عن والدته السيدة سهيرعبدالعزيز

استوعبت فكرة انفصال والدي بعد عمر 21 عامًا، والوالد والوالدة انفصلوا بشكل محترم جدا، والأب كان دايما متابع المدارس والمستشفيات وغيره، وبعد ما كبرت اكتشفت أنه وارد الطرفين يفضلوا الانفصال والطلاق حلال، وده لا يعيب أي طرف فيهم.

أي طفل بيتعرض لطلاق بين الأب والأم لا يكتمل عاطفيًا وذهنيًا، لازم يشوف الأب والأم جنب بعض، ولكن إن حصل الطلاق فكل ما يكون باحترام وشياكة كل ما الأولاد هيطلعوا أسوياء.

كان عندي 4 سنين وكنت واعي لانفصال أبويا وأمي، ولما كبرت صالحتهم هما الاتنين، بمعنى أنه حصل استيعاب للفكرة، كان مضايقني إن بابا ساب البيت، وأمي كانت ست بـ100 راجل، ورفضت تتجوز عشانا، وأبويا اتجوز، ومرات أبويا هي أمي التانية.

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان كريم عبدالعزيز

يتم تشييع جنازة السيدة سهير عبدالعزيز غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، جاء فيه: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، صلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم – صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة – الشيخ زايد”.

وكتب “كريم عبدالعزيز”، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الي رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز ، والدة النجم كريم عبدالعزيز “.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

ويعد مسلسل “الحشاشين” آخر أعمال كريم عبدالعزيز في رمضان 2024 الذي يعد التعاون الأول له مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ويجسد فيه الفنان كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح، زعيم عصابة الحشاشين المتطرفة، ويواجه العديد من الأزمات والصعوبات خلال العمل، كما سيحكم عليه بالإعدام، ولكنه سوف يهرب بمساعدة السجان بعد أن يحكي له قصة مؤثرة، وذلك في الحلقات الأولى من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

الحشاشين ليست طائفه من مدخني أو متعاطي كما يعتقد البعض، و أن كلمة الحشاشين في اللغات الأوربية بأكثر من معني و هو القتل أو الغدر او بمعني أخر القاتل المحترف الماجور، إذ اشتهرت “فرقة الحشاشيبن” من العصر الفاطمي بالقيام بأغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين و المسيحين على السوء و الرعب و الفزع.

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