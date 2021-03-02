أعلنت المصرية الإعلامية رضوى الشربينى، وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض.

فقد كتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على على احد مواقع التواصل الاجتماعي ناعية والدتها بالقول “لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك”.

وكانت قد أكدت الإعلامية رضوى الشربيني، منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة: “أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم”.

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

ماتت من كنت أكرم من اجلها.امى فىً ذمه الله وإنا لله و إنا اليه راجعون.برجاء الدعاء و قراءة الفاتحه

صلاه الجنازه بعد صلاه الظهر فى مسجد السيده نفسيه — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) March 2, 2021